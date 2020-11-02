Нынешний рост количества больных в стране он связал с завершением периода отпусков и началом учебного процесса.

Динамика заболеваемости COVID-19 свидетельствует о том, что зимний период в Украине будет тяжелым.

Такой прогноз в интервью изданию "Сегодня" сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Нынешний рост количества больных в стране он связал с завершением периода отпусков и началом учебного процесса.

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"Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем. Особенно вызывает беспокойство динамика заболеваемости в европейских странах. Например, Франция, где фиксируют 50 тысяч случаев в день. Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которого идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных", - сказал Ляшко.

Он отметил, что карантинные мероприятия в начале весны позволили растянуть заболеваемость во времени и в Украине не было "проседания количества случаев".

"Когда все вернулись из отпусков, начался учебный процесс – изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца, то все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни. Это еще раз подтверждает, что вирус коварный и не прогнозируемый", - отметил главный санврач.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 тыс. 754 новых случаев коронавирусной болезни.

В общем за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 402 тыс. 194 человека; умерли 7 тыс. 375; выздоровели – 163 тыс. 768 человек.

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Автор: Андрей Василюк