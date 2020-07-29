"Еще несколько лет": эксперт дал неутешительный прогноз по COVID-19 в Украине

По мнению эксперта, осенью Украина войдет во вторую волну пандемии.

За последние сутки Украина установила очередной "рекорд" по заболеваемости коронавирусом – зарегистрировано 1 022 больных, что на 251 человека больше, чем за предыдущие сутки. Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока считает, что "ничего к лучшему не изменилось".

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Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

"К сожалению, ничего не изменилось к лучшему, будем жить с этой проблемой, и будем, я думаю, жить ближайшие несколько лет. В эти годы мы должны будем делать все для того, чтобы избежать распространения болезни в Украине и в странах, которые нас окружают", – сказал эксперт.

По мнению Сороки, осенью Украина войдет во вторую волну пандемии.

"Эти рекорды будут сопровождать нас не один день, и мы просто плавно войдем во вторую волну осеннего сезона, когда увеличится количество других заболеваний – гриппом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тыс. 597 случаев COVID-19, за сутки - 1022 новых.

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