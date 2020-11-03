При этом, по ее оценкам, сейчас Украина "не очень близка" к увеличению заболеваемости COVID-19 на уровне 20 тысяч в сутки.

К Новому году ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может достичь отметки 15 тысяч.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-иммунолог Алла Волоха. Комментируя предположение ведущего, что в случае постоянного роста суточного количества новых больных еженедельно примерно на одну тысячу, к Новому году может быть 15 тысяч в сутки, медик ответила утвердительно.

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По ее оценкам, сейчас Украина "не очень близка" к увеличению заболеваемости COVID-19 на уровне 20 тысяч в сутки. "Мне все-таки кажется, мы не должны дойти до этой цифры. Я думаю, это будет урегулировано раньше. Наверное, мы не будем ждать самого критического сценария", – отметила она.

Отвечая на вопрос, на каком этапе в стране стоит вводить жесткий карантин, локдаун, врач подчеркнула, что главным критерием в этом вопросе является не количество новых случаев заражения, а наличие свободных коек в больницах.

"В некоторых регионах они уже почти все заполнены, и тогда уже встает вопрос полевых госпиталей. Если уже будут разворачивать полевые госпитали, то, наверное, стоит задуматься хотя бы о частичном локдауне", – сказала она.

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По данным Министерства здравоохранения, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 899 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 411 тыс. 093 человека, выздоровели – 168 тыс. 868, летальных исходов – 7 тыс. 532.

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Автор: Андрей Василюк