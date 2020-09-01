Глава правительства дал неутешительный прогноз / фото УНИАН

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Об этом Шмигаль сказал сегодня в эфире программы «Сніданок з 1+1», передает ТСН.

"Сегодня у нас от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно, по прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тыс. заболевших ежедневно", - отметил Шмыгаль.

По его словам, из-за этого загруженность больничных коек в стране составит 80%.

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Автор: Леся Лещенко