В Украине 31 августа выявлено 2 тыс. 88 новых случаев коронавирусной болезни, количество больных увеличивается ежедневно.

Премьер-министр Денис Шмигаль прогнозирует, что в Украине в конце сентября ежедневно будут выявлять до 3 тысяч новых больных COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 готовы госпитализировать

Об этом Шмигаль сказал сегодня в эфире программы «Сніданок з 1+1», передает ТСН.

"Сегодня у нас от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно, по прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тыс. заболевших ежедневно", - отметил Шмыгаль.

По его словам, из-за этого загруженность больничных коек в стране составит 80%.

Свежие новости по коронавирусу в Украине

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 123 тыс. 303 случая COVID-19, за минувшие сутки - 2 тыс. 88 новых.

В Минздраве рассказали, когда в Украине может появиться вакцина от коронавируса.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоне.

Кабинет министров 26 ноября продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

31 августа в Украине ввели новое карантинное зонирование.

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Автор: Леся Лещенко