"Устойчивое снижение показателей": в НАН заявили, что эпидемия COVID-19 в Украине сейчас идет на спад

По оптимистическому сценарию в конце июня общее число больных COVID-19 в Украине достигнет 29 тысяч, а умерших - 950. По пессимистическому сценарию, если Украина вернется к фазе плато или незначительного роста заболеваемости, число больных на конец июня составит 33 тыс. человек, а умерших - 1,1 тыс. человек.

По оптимистическому сценарию общее число больных COVID-19 в Украине в конце июня достигнет 29 тыс., а умерших - 950.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил координатор Рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавируса в Украине, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

"Фазу плато мы уже прошли, она длилась около двух недель, и где с 10 мая у нас имеется устойчивое снижение показателей. То есть в течение последних двух недель у нас имеется небольшое, но устойчивое снижение. Наши прогнозы мы описываем из тех позиций, что рассчитываем, что такая тенденция будет сохраняться, но мы понимаем, что карантинные мероприятия смягчаются и эта тенденция может не сохраниться", - отметил он.

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Бровченко представил модельную оценку развития эпидемии в июне 2020 года по расчетам на 26 мая.

По его словам, Рабочая группа по математическому моделированию распространения коронавируса рассмотрела два сценария увеличения уровня контактности на 10% и 20%, которые могут возникнуть из-за смягчения карантина.

Так, по пессимистическому сценарию, если Украина вернется к фазе плато или незначительного роста заболеваемости, общее число инфицированных на конец июня составит 33 тыс. человек, а умерших - 1,1 тыс. человек.

Однако, если отмена ряда карантинных ограничений не повлияет на текущие тенденции заболеваемости и такие тенденции будут сохранены (оптимистический сценарий), то на конец июня среднее число инфицированных COVID-19 составит около 200 человек в день, умерших - 10, а тех, кто выздоровел - 250.

По оптимистическому сценарию общее число инфицированных в конце июня достигнет 29 тыс. человек, а умерших - 950.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 28 мая уже выявлено 22 тыс. 382 больных COVID-19, за сутки - 477 новых. С начала пандемии в стране поправились после инфицирования коронавирусом 8 тыс. 439 человек, умерли - 669.

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