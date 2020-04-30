Главный санврач: двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине

Он подчеркнул, что, по прогнозам, в Украине могло быть 180 тысяч больных, впрочем, сейчас их чуть больше 10 тысяч.

Количество выявления новых случаев заражения коронавирусом в Украине постепенно замедляется, однако это не свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости в целом.

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Страна находится на плато, поскольку серьезного пикового скачка болезни у нас еще не произошло. Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Из-за карантина вспышка развивается потихоньку, мы растягиваем во времени, а значит, наше плато может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС", – отметил он.

Ляшко уточнил, что во многих странах Европы уже были и прыжок, и плато, поэтому тенденция заболеваемости COVID-19 пошла на снижение.

"У нас этот процесс может быть растянут, но мы потихоньку будем отпускать карантинные мероприятия, чтобы заработала экономика", – пояснил главный санврач страны.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, в Украине могло быть 180 тысяч больных, впрочем, сейчас их чуть больше 10 тысяч. Стремительного распространения не произошло.

"Мы перешли на тихое плато, фиксируем новые случаи, которые, учитывая тех, кто выздоровел и умер, каждый день не превышают рамку роста 10%. Движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине, при котором рост количества больных не превышает 30% ежедневно. При таком сценарии наша система здравоохранения справится с нагрузкой", – заверил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на утро в Украине зафиксировано 10 тыс. 406 случаев заболевания COVID-19.