При отсутствии симптомов самоизоляцию можно будет завершить на 14 день без проведения ПЦР-теста.

Министерство здравоохранения внесет изменения в медицинские стандарты по самоизоляции людей с подозрением на СOVID-19. А для внесения пациентов в категорию «выздоровели» уже сейчас хватает одного отрицательного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов.

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Об этом на брифинге Минздрава сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«На этой неделе в стандарт медицинской помощи, в алгоритм тестирования будут внесены изменения, и самоизоляцию мы можем позволить прекращать на 14 день без проведения тестирования методом ПЦР, в случае, если отсутствуют клинические симптомы. А также тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на седьмой-девятый день, и это позволит также в случае отрицательного результата завершить самоизоляцию, не дожидаясь 14 дня», - указал он.

Ляшко отметил, что дополнительно бесплатное ПЦР-тестирование проводится лицам, которые выздоровели от коронавирусной болезни. Сегодня достаточно одного отрицательного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов, для того, чтобы человек попадал в категорию «выздоровели».

«Поэтому обращаюсь ко всем, кто сегодня переболел коронавирусной болезнью, но продолжает находиться на амбулаторном лечении: сейчас если у вас отсутствуют клинические симптомы, обратитесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним. Не пора ли вам вызвать мобильную бригаду, которая заберет образец биологического материала и доставит его на тестирование в лабораторию», - подытожил главный санврач.

Коронавирус в Украине - статистика на 2 сентября

В Украине на утро 2 сентября зафиксировано 2495 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

На сегодня зафиксировано 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.

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Автор: Дмитрий Захаров