В Украине значительно возрос показатель активных коронавирусных больных – совещание у Зеленского

В правительстве говорят, что это произошло из-за вспышки в отдельных регионах, в частности на Винниччине, Закарпатье и в Киеве.

В Украине показатель активных больных COVID-19 составляет 62,4 на 100 тыс. населения.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

Правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Особенно важен этот учебный год для первоклассников, говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения. Однако этот показатель возник из-за вспышек в отдельных регионах, в частности в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и отметил, что все, кто умер за эти сутки от последствий COVID-19, а это 21 человек, имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Также Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

Ранее Шмыгаль заявил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тыс. населения карантин в Украине будет усилен.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 7 июля было зарегистрировано 49 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 283 летальные, 22 тыс. 193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новые случаи.

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