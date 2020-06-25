Показатель активных больных на коронавирус значительно превысил допустимую норму – Минздрав

В Украине по состоянию на утро 25 июня зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В Украине за десять дней количество активных больных COVID-19 увеличилась с 37 до 50 человек на 100 тысяч населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Когда мы определялись с этим критерием (показателем активных больных на 100 тыс. населения - УНИАН), уже находились в условиях адаптивного карантина, уже работала стратегия сдерживания, которую мы выбрали, этот показатель активных больных составлял около 37 на 100 тысяч населения. На сегодняшний день он составляет около 50, и это произошло у нас практически за 10 дней - мы прошли путь от 37 до 50», - заявил он.

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По словам главы Минздрава, специалисты выбирали тот критерий заболеваемости, который был в стране на время внедрения адаптивного карантина (22 мая).

Кроме того, Степанов констатировал, что ЕС пока не определился с критериями въезда на территорию Евросоюза граждан третьих стран. Актуальную информацию о правилах посещения гражданами Украины других стран можно получить на официальном сайте МИД.

«Европейские страны еще определяются относительно ослабления карантинных мероприятий при въезде граждан третьих стран на территорию Евросоюза. Начиная с 15 июня, было принято решение об отмене ограничений пересечения (границ) внутри ЕС. Сейчас они определяются, по каким критериям они будут действовать дальше, чтобы это была общая позиция ЕС», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 25 июня зарегистрировано свыше 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.

23 июня показатель заболевания COVID-19 в Украине пересек черту в 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения и Украина попала в "красной зоне" по показателю заболеваемости.

Список "красных и зеленых стран" формирует Минздрав. Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.

В частности, во время карантина пропуск лиц из-за рубежа будет осуществляться в зависимости от того насколько распространенное заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл человек.

Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

При въезде в Украину обсервацию не должны проходить в том случае, если человек не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", либо не был там последние две недели.

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