В Украине уже почти 60 тысяч инфицированных COVID-19, за сутки - свыше 650 новых случаев

Больше всего во Львовской (+115) и Закарпатской (+86) областях и Киеве (+77).

По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 59 493 инфицированных коронавирусом, 651 из которых обнаружили за минувшие сутки.

В Украине от коронавируса продолжают лечиться 26 556 человек, сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине зафиксировали 59 493 случая заражения коронавирусом, 651 из которых за прошедшие сутки. Больше всего новых больных обнаружили во Львовской (+115) и Закарпатской (+86) областях, а также в Киеве (+77). Еще 72 инфицированных зарегистрировали в Ивано-Франковской области.

Вчера в стране умерло еще 13 больных COVID-19. В общем, с момента распространения инфекции во время продолжительности коронавируса умерли 1 498 граждан Украины.

За минувшие сутки выписали еще 560 пациентов. Вследствие этого общее количество тех людей, которые выздоровели, возросло до 31 439.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 20 июля

Винницкая область — 2317 случаев;

Волынская область — 3281 случай;

Днепропетровская область — 1209 случаев;

Донецкая область — 794 случая;

Житомирская область — 1602 случая;

Закарпатская область — 4440 случаев;

Запорожская область — 678 случаев;

Ивано-Франковская область — 3536 случаев;

Кировоградская область — 682 случая;

г. Киев — 6961 случай;

Киевская область — 3308 случаев;

Львовская область — 8115 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 522 случая;

Одесская область — 2573 случая;

Полтавская область — 353 случая;

Ривненская область — 5144 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2456 случаев;

Харьковская область — 3033 случая;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5332 случая;

Черкасская область — 845 случаев;

Черниговская область — 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля 2020 года в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на COVID-19.

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