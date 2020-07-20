В Украине уже почти 60 тысяч инфицированных COVID-19, за сутки - свыше 650 новых случаев
По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 59 493 инфицированных коронавирусом, 651 из которых обнаружили за минувшие сутки.
В Украине от коронавируса продолжают лечиться 26 556 человек, сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии в Украине зафиксировали 59 493 случая заражения коронавирусом, 651 из которых за прошедшие сутки. Больше всего новых больных обнаружили во Львовской (+115) и Закарпатской (+86) областях, а также в Киеве (+77). Еще 72 инфицированных зарегистрировали в Ивано-Франковской области.
Вчера в стране умерло еще 13 больных COVID-19. В общем, с момента распространения инфекции во время продолжительности коронавируса умерли 1 498 граждан Украины.
За минувшие сутки выписали еще 560 пациентов. Вследствие этого общее количество тех людей, которые выздоровели, возросло до 31 439.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 20 июля
Винницкая область — 2317 случаев;
Волынская область — 3281 случай;
Днепропетровская область — 1209 случаев;
Донецкая область — 794 случая;
Житомирская область — 1602 случая;
Закарпатская область — 4440 случаев;
Запорожская область — 678 случаев;
Ивано-Франковская область — 3536 случаев;
Кировоградская область — 682 случая;
г. Киев — 6961 случай;
Киевская область — 3308 случаев;
Львовская область — 8115 случаев;
Луганская область — 106 случаев;
Николаевская область — 522 случая;
Одесская область — 2573 случая;
Полтавская область — 353 случая;
Ривненская область — 5144 случая;
Сумская область — 371 случай;
Тернопольская область — 2456 случаев;
Харьковская область — 3033 случая;
Херсонская область — 213 случаев;
Хмельницкая область — 980 случаев;
Черновицкая область — 5332 случая;
Черкасская область — 845 случаев;
Черниговская область — 642 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля 2020 года в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на COVID-19.
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