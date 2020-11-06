В Украине хотят усилить карантинные ограничения / фото УНИАН, Николай Тыс

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус_инфо.

Из них заболели 304 ребенка и 468 медработников. За последние сутки госпитализированы - 1 517 человек, летальных случаев – 201, выздоровели – 10 762 человека, проведено тестирований за сутки – 80 082.

За все время пандемии в Украине заболели - 440 188 человек, выздоровели – 195 544 человека, летальных исходов – 8 125, проведено ПЦР-тестирований – 3 521 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 42 375 случаев;
  • Винницкая область - 11 923 случая;
  • Волынская область - 15 313 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 014 случаев;
  • Донецкая область - 13 128 случаев;
  • Житомирская область - 17 189 случаев;
  • Закарпатская область - 16 268 случаев;
  • Запорожская область - 12 196 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
  • Киевская область - 18 763 случая;
  • Кировоградская область - 2 891 случай;
  • Луганская область - 4 214 случаев;
  • Львовская область - 32 425 случаев;
  • Николаевская область - 9 605 случаев;
  • Одесская область - 27 392 случая;
  • Полтавская область - 11 337 случаев;
  • Ровенская область - 21 026 случаев;
  • Сумская область - 13 635 случаев;
  • Тернопольская область - 21 708 случаев;
  • Харьковская область - 41 131 случай;
  • Херсонская область - 5 027 случаев;
  • Хмельницкая область - 18 438 случаев;
  • Черкасская область - 10 292 случая;
  • Черновицкая область - 24 079 случаев;
  • Черниговская область - 9 787 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Денис Прядко