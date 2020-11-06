За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус_инфо.

Из них заболели 304 ребенка и 468 медработников. За последние сутки госпитализированы - 1 517 человек, летальных случаев – 201, выздоровели – 10 762 человека, проведено тестирований за сутки – 80 082.

За все время пандемии в Украине заболели - 440 188 человек, выздоровели – 195 544 человека, летальных исходов – 8 125, проведено ПЦР-тестирований – 3 521 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

Киев - 42 375 случаев;

Винницкая область - 11 923 случая;

Волынская область - 15 313 случаев;

Днепропетровская область - 17 014 случаев;

Донецкая область - 13 128 случаев;

Житомирская область - 17 189 случаев;

Закарпатская область - 16 268 случаев;

Запорожская область - 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область - 23 032 случая;

Киевская область - 18 763 случая;

Кировоградская область - 2 891 случай;

Луганская область - 4 214 случаев;

Львовская область - 32 425 случаев;

Николаевская область - 9 605 случаев;

Одесская область - 27 392 случая;

Полтавская область - 11 337 случаев;

Ровенская область - 21 026 случаев;

Сумская область - 13 635 случаев;

Тернопольская область - 21 708 случаев;

Харьковская область - 41 131 случай;

Херсонская область - 5 027 случаев;

Хмельницкая область - 18 438 случаев;

Черкасская область - 10 292 случая;

Черновицкая область - 24 079 случаев;

Черниговская область - 9 787 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Усиление карантина в Украине: что было известно ранее

Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах.

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующего уикенда. Закроют все, кроме критической инфраструктуры - продуктовых магазинов и аптек.

За прошедшие сутки Украина установила новый коронавирусный антирекорд - почти 10 тысяч подтвержденных случаев.

Ранее в Минздраве назвали цели и сроки установления "карантина выходного дня".

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Автор: Денис Прядко