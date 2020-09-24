По мнению эксперта, основные причины - это отсутствие коллективного иммунитета и несоблюдение карантина.

Сейчас в Украине наблюдается повышение заболеваемости на коронавирус, потому что еще нет коллективного иммунитета, и люди очень восприимчивы к этой инфекции.

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Кроме того, на сегодня в нашей стране очень мало соблюдаются карантинные меры.

Об этом ТСН.uа рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Пока мы не будем следить за собой, пока не будем соблюдать карантинные меры, и пока мы не обеспечим школы, садики и не подготовим больницы и другие социально-важные объекты к приему пациентов, мы конечно же будем видеть только рост заболеваемости", - отметила она.

Кроме того, по словам Сояк, в Украине сейчас очень слабая работа с контактными людьми.

"Мы теряем большое количество контактных людей, которые в дальнейшем болеют и, опять же, инфицируют следующий круг контактных", - подытожила врач.

Коронавирус в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с COVID-19 будет идти не один год, и что это не последняя пандемия, сквозь которую придется пройти мировому сообществу.

В Украине по состоянию на утро 23 сентября зарегистрировано 184 тыс. 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 тыс. 705 летальных, 81 тыс. 670 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 497 инфицированных коронавирусом.

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Автор: Виктория Гордиенко