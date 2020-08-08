"Будет трясти два года": врач объяснил, почему COVID-19 в Украине распространяется волнами

Вирус находит слабые места там, где нарушаются противоэпидемические мероприятия.

Коронавирус в Украине набирает обороты, а удержать его в начале удалось благодаря жестким противоэпидемическим мероприятиям.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

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"Это мое личное мнение: я не различаю первую или вторую волну, это все — одна волна, которая началась в конце 2019 года и потихоньку набирает обороты. Но этот процесс контролируемый. И в первую очередь контролируется противоэпидемическими мероприятиями", — считает Яковенко.

По мнению врача, если бы в Украине не ввели в начале марта жесткий карантин и не ограничили передвижение людей, была бы беда.

"Для того, чтобы в идеале избавиться от коронавируса, людей нужно на время изолировать друг от друга, чтобы он исчез. Но это утопия. Поэтому в результате таких слабых мест, которые вирус находит, прежде всего из-за нарушения противоэпидемических мероприятий, происходит вспышка такими волнами", — говорит Олег Яковенко.

По его словам, если мы не выработаем грамотную стратегию противоэпидемиологических мероприятий, то будем иметь постоянный прирост заболеваемости.

"Но хотим мы этого или нет, заболеваемость еще будет определенное время. По данным ВОЗ, нас 2 года будет трясти. Но главное, чтобы не было массового всплеска заболеваемости, так как возникнет коллапс, как в Италии", — добавил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице продолжает расти суточный прирост больных COVID-19. По состоянию на утро 8 августа в Киеве зафиксировано 200 новых случаев COVID-19 в сутки, тогда как 7 августа было 186.

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