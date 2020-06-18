Каждый 30-й умирает: в Украине растет количество госпитализаций с коронавирусом

Также за последнюю неделю растет количество заболевших пневмонией.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19, каждый тридцатый больной коронавирусной инфекцией умирает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.

«Мы мониторим ежедневную загруженность пребывания больных людей на кроватях, отведенных под лечение коронавирусной болезнью, у нас динамика от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. - это от 10% до 15-17%. В больницах первой волны около 25 тыс. коек готовы к приему больных с коронавирусной болезнью», - отметил он.

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По словам Ляшко, тенденцией последних дней является значительный рост количества госпитализированных коронавирусных больных: «Раньше у нас было 80-90, до 100 госпитализаций в сутки, сегодня мы зафиксировали 190, в предыдущие дни - 170, 150. То есть отмечаем тенденцию к увеличению госпитализаций».

Также в Украине за последнюю неделю растет количество больных пневмонией.

«Динамика в начале марта, в апреле и начале мая была до 900 случаев, после того пошел спад количества пневмоний - в среднем регистрировалось около 200 случаев. Сегодня динамика роста - мы регистрируем 600-700 случаев», - отметил Ляшко.

«Ежедневно на аппаратах ИВЛ находится около 90 больных с коронавирусной болезнью. Динамика - плюс/минус задействовано 10 ИВЛ, но мы понимаем, что если будут пики, то нагрузка на систему здравоохранения может состояться. У нас в больницах первой волны есть около 2 тыс. аппаратов ИВЛ, которые стоят и ждут в случае необходимости применения для оказания медицинской помощи больным COVID-19», - добавил главный санврач.

Ляшко сообщил, что в середине мая количество госпитализаций больных коронавирусом в Украине значительно сокращалось и была надежда, что «агрессивность вируса теряется», однако после четвертого этапа смягчения карантина в Украине наблюдается динамика роста госпитализаций и реанимаций, и каждый 30-й больной умирает.

Как передает корреспондент УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

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