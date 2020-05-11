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От COVID-19 в Украине умерло уже более 400 человек

09:30, 11 мая 2020
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В Украине возросло количество жертв коронавируса / Фото УНИАН

По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

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Как свидетельствуют данные СНБО, сейчас общее количество погибших от коронавируса в Украине составляет 408 человек. Одновременно 3288 больных выздоровели (+228 за сутки). Сейчас фактически болеют 11 952 человека. 39 792 пациента имеют подозрение на инфекцию.

Напомним, в Украине с 11 мая отменяются некоторые карантинные ограничения. В частности, откроются парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобного.

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