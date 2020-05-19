"Население частично иммунизировано": врач указала на положительную особенность по COVID-19 в Украине

Врач считает, что в стране начал формироваться так называемый коллективный иммунитет, который препятствует быстрому распространению коронавируса.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине – стабильно тяжелая, но есть и обнадеживающие нюансы.

"Ситуация стабильно тяжелая, но в то же время мы видим, что частично населения иммунизировано", – рассказала врач-инфекционистка Евгения Менжулина, передает «Обозреватель».

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Она пояснила, что, исходя из количества новых случаев заражения коронавирусом, что ежедневно фиксируются в Украине, можно предположить, что много украинцев переболели COVID-19 бессимптомно. В стране начал формироваться так называемый коллективный иммунитет, что препятствует быстрому распространению вируса.

Медик подчеркнула, что коллективный иммунитет, при котором антитела имеют около 60% населения, формируется очень долго – больше года. Процесс замедляется еще и тем, что Украина – страна с многомиллионным населением. "Не может население одновременно переболеть за один год. Нас очень много", – отметила она.

"Иммунитета у 60% населения можно добиться не тем, что все переболеют, а активной иммунизацией, то есть благодаря применению вакцинации. Например, так, как мы достигаем результата при гриппозной инфекции. Но вакцина против коронавирусной инфекции пока что находится на стадии разработки", – сказала врач.

Вместе с тем она не исключила, что и после формирования коллективного иммунитета случаи заражения коронавирусом будут фиксироваться в течение еще нескольких лет. "Другие вирусы циркулируют в течение 1-2-3 лет на территории Украины, и все равно заболеваемость продолжается".

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