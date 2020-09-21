Медик объяснил, кто является контактным лицом и что делать, если вы общались с больными на коронавирус.

Врач-инфекционист, заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник объяснил, кто считается контактным лицом инфицированного коронавирусом человека, а также, что делать, если вы непосредственно общались с больным COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве утвердили новый протокол лечения COVID-19

Коронавирус: кто является контактным лицом

"Это лицо, которое за двое суток до и 14-ть суток после появления симптомов у больного имело прямой физический контакт с предполагаемым или подтвержденным случаем COVID-19, находилось в зоне больного при кашле, или прикасалась руками к его использованных салфеток, а также контактировало с больным на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств защиты или с подозрением относительно неправильного их использования", — рассказал Игорь Берник на своей странице в Facebook.

Также, по словам врача, контактным лицом считается тот человек, который находился в закрытом помещении, например, в аудитории, комнате для заседаний, или зале ожидания с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.

"Другие случаи, которые при ситуационном анализе имеют риски инфицирования COVID-19, например: проживание в одном домохозяйстве с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19, контакты в закрытых заведениях или учреждениях с высоким риском инфицирования, таких, как хостелы, пункты для временного проживания, учреждения пенитенциарной службы, общественный транспорт, другие места и ситуации со скоплением людей", — добавил медик.

Что делать, если вы контактировали с больным COVID-19

Врач объяснил, что делать, если у вас произошел контакт с инфицированным человеком.

"Контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований", — говорит Игорь Берник.

Врач-инфекционист отмечает, что контактные лица могут прекратить самоизоляцию, если получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, которого сдали не ранее 8-го дня с момента последнего контакта с больным COVID-19.

"Для мониторинга самоизоляции используется электронный сервис "ВДОМА" Единого государственного вебпортала электронных услуг. С целью проверки наличия симптомов за контактными лицами, устанавливается мониторинг состояния здоровья путем бытовых визитов, онлайн или по телефону", — рассказывает врач.

Любое контактное лицо, которое заболело COVID-19, становится подозреваемым и должно быть протестировано, добавляет медик.

Симптомы коронавируса: что делать

Если после контакта с больным COVID-19 у вас появилась слабовыраженная симптоматика COVID-19, то в таком случае семейный врач направляет на прохождение лабораторного обследования методом ПЦР на COVID-19, объясняет Игорь Берник.

"В случае получения положительного результата теста на COVID-19, или в случае прохождения тестирования, пациент имеет самоизолироваться минимум на 13 дней со дня появления симптомов. Больной должен строго соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля (в том числе относительно ношения медицинской хирургической маски, гигиены рук и физического дистанцирования, в случаях когда самоизоляция невозможна)", — отмечает врач.

Также больной должен избегать общения и любых контактов с лицами из группы риска развития тяжелых осложнений.

COVID-19: кто в группе риска

"Люди, которые есть в группе риска по развитию осложнений: тяжелые хронические заболевания легких; заболевания сердечно-сосудистой системы; почечная недостаточность; иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты); тяжелые аллергические заболевания или состояния; аутоиммунные заболевания", — пояснил врач.

Контактные лица из группы риска развития тяжелых осложнений подлежат обязательному лабораторному обследованию методом ПЦР, если они контактировали с пациентом со слабо выраженной симптоматикой COVID-19.

"В случае получения положительного результата и отсутствия необходимости в стационарном лечении, повторное тестирование не проводится. Пациент должен самоизолироваться на 13 дней со дня появления симптомов", — отметил медик.

Если контактное лицо, находилось в тесном контакте в пределах одного метра с больным коронавирусом в течение 15 и более минут, но симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют, то ПЦР-тест не назначается. Его рекомендуется пройти только тем людям, которые входят в группу риска развития тяжелых осложнений, объясняет Игорь Берник.

"Негативный тест лабораторного обследования методом ПЦР не означает, что у человека потом не разовьется инфекционный процесс и ему не нужно продолжать находиться в самоизоляции", — отметил врач.

Коронавирус в Украине: что следует знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко