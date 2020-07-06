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В Минздраве назвали регионы, где за сутки обнаружили наибольшее количество больных COVID-19

09:50, 06 июля 2020
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Иллюстрация REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга министр сообщил, что за прошедшие сутки было проведено 10 тыс. 709 тестов, из которых 6 тыс. 696 - методом ПЦР и 4 тыс. 13 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 104, Ривненской - 82, Закарпатской области - 54 и Киеве - 59", - отметил Степанов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в целом случаи подтверждены:

  • Винницкая область - 1967 (1334 выздоровели);
  • Волынская - 2752 (847 выздоровели);
  • Днепропетровска - 1115 (977 выздоровели);
  • Донецкая - 681 (173 выздоровели);
  • Житомирская - 1468 (950 выздоровели);
  • Закарпатская - 3375 (1001 выздоровел);
  • Запорожская - 597 (444 выздоровели);
  • Ивано-Франковская - 2700 (1173 выздоровели);
  • Киев - 5602 (1809 выздоровели);
  • Киевская область - 2789 (1512 выздоровели);
  • Кировоградская - 659 (561 выздоровел);
  • Луганская - 84 (64 выздоровели);
  • Львовская - 6301 (965 выздоровели);
  • Николаевская - 461 (310 выздоровели);
  • Одесская - 1883 (827 выздоровели);
  • Полтавская - 324 (274 выздоровели);
  • Ривненская - 4190 (2079 выздоровели);
  • Сумская - 321 (248 выздоровели);
  • Тернопольская - 2101 (1275 выздоровели);
  • Харьковская - 2371 (1224 выздоровели);
  • Херсонская - 196 (182 выздоровели);
  • Хмельницкая - 842 (594 выздоровели);
  • Черкасская - 670 (517 выздоровели);
  • Черновицкая - 5018 (2218 выздоровели);
  • Черниговская - 576 (145 выздоровели).

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за сутки зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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