В Минздраве назвали регионы, где за сутки обнаружили наибольшее количество больных COVID-19

Это Львовская, Закарпатская, Ривненская области и Киев.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга министр сообщил, что за прошедшие сутки было проведено 10 тыс. 709 тестов, из которых 6 тыс. 696 - методом ПЦР и 4 тыс. 13 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 104, Ривненской - 82, Закарпатской области - 54 и Киеве - 59", - отметил Степанов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в целом случаи подтверждены:

Винницкая область - 1967 (1334 выздоровели);

Волынская - 2752 (847 выздоровели);

Днепропетровска - 1115 (977 выздоровели);

Донецкая - 681 (173 выздоровели);

Житомирская - 1468 (950 выздоровели);

Закарпатская - 3375 (1001 выздоровел);

Запорожская - 597 (444 выздоровели);

Ивано-Франковская - 2700 (1173 выздоровели);

Киев - 5602 (1809 выздоровели);

Киевская область - 2789 (1512 выздоровели);

Кировоградская - 659 (561 выздоровел);

Луганская - 84 (64 выздоровели);

Львовская - 6301 (965 выздоровели);

Николаевская - 461 (310 выздоровели);

Одесская - 1883 (827 выздоровели);

Полтавская - 324 (274 выздоровели);

Ривненская - 4190 (2079 выздоровели);

Сумская - 321 (248 выздоровели);

Тернопольская - 2101 (1275 выздоровели);

Харьковская - 2371 (1224 выздоровели);

Херсонская - 196 (182 выздоровели);

Хмельницкая - 842 (594 выздоровели);

Черкасская - 670 (517 выздоровели);

Черновицкая - 5018 (2218 выздоровели);

Черниговская - 576 (145 выздоровели).

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за сутки зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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