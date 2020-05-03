В Минздраве назвали области с самыми высокими на сегодня темпами распространения COVID-19
11:27, 03 мая 2020Страна
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Сейчас наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области.
В Минздраве назвали область, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса за сутки / УНИАН
В течение минувших суток больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Одесской и Черновицкой области.
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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области – 80, в Черновицкой области – 73, и в Тернопольской области - 45", - отметил он.
По данным Минздрава, сейчас в Одесской области зафиксировано 409 случаев заражения. В Черновицкой -1818 случаев (больше всего в Украине), в Тернопольской – 868 случаев.
Напомним, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).
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