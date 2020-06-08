В Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине

Только за минувшие сутки зафиксировали почти полтысячи новых случаев заражения.

Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине является следствием игнорирования правил карантина, в частности, при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе и во время пользования общественным транспортом", - говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, в Украине официально подтверждено 26999 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. В течение последних суток выздоровели - 242, умерли - 11 человек.

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