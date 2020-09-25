Нардеп сообщил, что позвонит тем, с кем контактировал в последнее время.

Народный депутат Муса Магомедов сообщил, что заболел COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал анализы на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - сообщил депутат.

Магомедов добавил, что сейчас звонит тем, с кем контактировал в последнее время.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

Вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. По состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.

Это второй раз, когда в стране было зафиксировано более 3,5 тысяч случаев коронавирус. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября - тогда заболели 3584 человека.

С начала пандемии в результате болезни умерли 3827 человек. 70 смертей зарегистрировали за минувшие сутки.

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Автор: Леся Лещенко