Нацслужба здоровья будет платить медучреждениям за лечение пациентов с COVID-19

Кроме того программа медицинских гарантий гарантирует пациентам бесплатное питание в больницах.

При оказании медицинской помощи по программе медицинских гарантий в стационарных условиях пациент обеспечивается питанием и пребыванием в больнице бесплатно.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья, информирует Правительственный портал.

"Учреждения не имеют права устанавливать плату за то, что гарантирует программа медицинских гарантий в рамках каждого из пакетов", - отмечается в сообщении.

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Также отмечается, что помимо обеспечения питанием всех госпитализированных пациентов, в пределах приоритетной услуги медицинской помощи в сложных случаях новорожденного пациента безвозмездно обеспечивают круглосуточным полным или частичным парентеральным (минуя желудочно-кишечный тракт) питанием. "Это дорогостоящее питание, за которое теперь не нужно платить родителям", - говорится в сообщении.

НСЗУ также будет платить медучреждениям за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с тремя новыми пакетами медицинских услуг. Для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии также предусмотрено бесплатное парентеральное питание - введение питательных веществ.

"Вместе с тем медучреждения имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную медицинскую услугу, которая предоставляется исключительно по желанию пациента. В таком случае в больнице должно быть как минимум два вида питания - базовое бесплатное и улучшенное платное. Для того чтобы брать плату с пациентов за дополнительные услуги, владелец и руководитель медучреждения должны утвердить перечень и стоимость. Оплачиваются услуги пациентом официально через кассу медицинского учреждения", - сообщили в НСЗУ.

Также в Службе напомнили, что в рамках госпитализации заведение должно обеспечить медицинские изделия, расходные материалы и лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств. "Лекарства, которые заведение получает через централизованные закупки, не включены в тариф. В 2020 году такие лекарства будут поставляться в заведения так же, как и в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом); медицинскую реабилитацию; медицинскую помощь в связи с родами; реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).

Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья. В частности, по этой схеме НСЗУ будет финансировать стационарное лечение таких тяжелых заболеваний как инфаркт и инсульт в тех лечебных учреждениях, которые заключат контракт со Службой на этот вид медицинской помощи.

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