Коронавирус устойчив к температуре и ультрафиолету: Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости

По словам премьера, уже в двух областях Украины заполняемость больниц больными COVID-19 составляет более 50%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

«Сегодня около тысячи больных, подтвержденных тестированием. Это очень тревожный сигнал для всех нас», - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, уже в двух областях Украины заполняемость больниц больными COVID-19 составляет более 50%.

«Врачи отмечают, что это стало результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы сегодня получаем начало очередной - первой или второй, как хотите, можно это назвать, волны заболеваемости. Спасение одно - это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, озвученных Минздравом», - подчеркнул премьер.

«Несмотря на то, что лето, солнце, коронавирус устойчив к температуре, к ультрафиолету и выбирает себе новых и новых жертв», - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тысячи 984 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тысяч 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 921 новый случай.

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