За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 411 093 человека.

За вчера в Украине зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это — новый рекорд по количеству случаев заражения за сутки. Предыдущий был 31 октября, тогда заболели 8 752 человека.

Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

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Также за последние сутки было зафиксировано 157 летальных случаев вследствие коронавируса. Выздоровели 5100 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели – 168 868, смертей – 7 532.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

Карантин из-за ситуации с коронавирусом в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

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Автор: Ольга Робейко