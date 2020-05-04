На Житомирщине новые случаи заражения COVID-19: от инфекции умерли 10 человек
В воскресенье, 3 мая, в Житомирской области заражение COVID-19 подтвердили у 7 человек.
Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.
"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", - рассказал чиновник.
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От начала вспышки в Житомирской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 430 человек, 10 из них умерли от осложнений. Больше всего зараженных в Житомире (151 больной), Коростене (89 больных) и Бердичеве (80 больных). Среди инфицированных - 74 медработники. Ранее сообщалось, что 23 пациенты уже выздоровели от COVID-19.
Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Из них 37 - в Черновцах.
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