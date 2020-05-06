На Волыни COVID-19 обнаружили у 5 пациентов и 10 сотрудников областной психбольницы

В больнице проведена дезинфекция во всех помещениях, ведется температурный скрининг в каждом отделении, обеспечен масочный режим.

В Олицком отделении Волынской областной психбольницы подтверждено 10 случаев COVID-19 среди персонала и 5 среди пациентов.

Об этом в Facebook сообщает Офис омбудсмена Украины по результатам дистанционного мониторинга больницы.

«У всех работников и пациентов, находившихся в контакте с первой больной пациенткой, взяты анализы и проведено тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждено коронавирусное заболевание. Все контактные работники находятся в изоляции», - говорится в сообщении.

Тестирование других работников и пациентов больницы планируют провести 7 мая.

Также сообщается, что четырех пациентов с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.

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В психбольнице проведена дезинфекция во всех помещениях, ведется температурный скрининг в каждом отделении с занесением результатов в специальные журналы, обеспечен масочный режим.

Все работники больницы обеспечены защитными костюмами, имеются маски и защитные щитки для медицинского персонала приемного отделения, а также из Волынской областной психбольницы Луцка передано 50 защитных костюмов.

Во время карантина новых пациентов не принимали, никого не выписывали.

Руководитель больницы Людмила Юрко рассказала, что медучреждению нужна защитная одежда. По ее словам, до 1 апреля больница не была ею обеспечена вообще. Юрко добавила, что больнице также необходимы стерильные пробирки для тестирования.

Кроме того, в связи с реформированием работники больницы получили лишь аванс за апрель, сейчас решается вопрос с дополнительным финансированием.

В свою очередь, в областном Департаменте здравоохранения информировали Офис омбудсмена, что проблема будет решена в ближайшее время.

Руководитель Департамента Валерий Руцкий рассказал, что решается вопрос передачи продуктов питания из детского санатория, деятельность которого приостановлена, в психиатрическую больницу для улучшения питания пациентов.

Как сообщал ранее УНИАН, в пресс-службе Волынской ОГА сообщали, что в отделении Волынской областной психбольницы в Олице от осложнений COVID-19 умерла пациентка.

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