На Ривненщине зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Новым больным от 26 до 79 лет.

В Ривненской области по состоянию на вечер среды, 20 мая, подтвердили 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

По его словам, новым больным от 26 до 79 лет. Всего в области зарегистрировано 1284 случая заболевания COVID-19. Из них – 258 медработников и 90 детей.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 29 случаев летальных.

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Преодолели COVID-19 - 472 человека (36,8%). Сегодня выздоровели еще 36 больных с Ривненского, Гощанского, Березнивского районов и города Ривне.

За день лабораториями области исследовано 506 образцов, 211 остается в работе.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области коронавирусом заразились еще 46 человек. Таким образом по состоянию на 20 мая общее количество зараженных COVID-19 на Буковине составляет 2 842 человека.

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