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На Ривненщине зафиксировали увеличение количества заражений COVID-19

02:25, 19 мая 2020
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На  Ривненщине фиксируют новые случаи заражения / Фото: УНИАН

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

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Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 1190 случаев COVID-19. Из них - 248 медработников (20,8%) и 87 детей (7,3%). Умерло 29 человек, а поправились - 356.

Ривненская область входит в пятерку лидеров по количеству инфицированных коронавирусом среди регионов Украины.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 325 новых случаев инфицирования коронавирусом. 21 пациент умер. Выздоровели 160 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у еще 29 человек.

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