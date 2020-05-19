На Ривненщине зафиксировали увеличение количества заражений COVID-19

Новым инфицированным от двух до 70 лет.

18 мая в Ривненской области подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Новым инфицированным от двух до 70 лет.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

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Таким образом в Ривненской области зарегистрировано 1190 случаев COVID-19. Из них - 248 медработников (20,8%) и 87 детей (7,3%). Умерло 29 человек, а поправились - 356.

Ривненская область входит в пятерку лидеров по количеству инфицированных коронавирусом среди регионов Украины.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 325 новых случаев инфицирования коронавирусом. 21 пациент умер. Выздоровели 160 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у еще 29 человек.

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