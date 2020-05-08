На Ривненщине зафиксировали почти 30 новых заражений COVID-19
В Ровенской области за сутки, 8 мая, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Большинство новых случаев заболевания выявили в Ровно и Ровенском районе - 6 и 14 соответственно, об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.
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Еще трое заболели в Сарненском районе, двое в Березновском районе, а также по одному в Корецком и Острожском районах. Возраст больных от 9 до 70 лет.
"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка. В связи с осложнениями, вызванными коронавирусом, умерло 19 человек. Выздоровели - уже 165", - написал Коваль.
На данный момент в Ровенском областном лабораторном центре на проверке находятся 526 образцов.
Как сообщал ранее УНИАН, в Днепровском апелляционном суде зафиксирована вспышка коронавируса. Там COVID-19 диагностировали у четырех работников. Всех работников суда будут тестировать на наличие коронавируса.
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