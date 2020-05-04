На Ривненщине подтвердили коронавирус у пациентов от 3 до 76 лет
В воскресенье, 3 мая, в Ривненской области подтвердили коронавирус в еще 29 человек.
Среди инфицированных люди в возрасте от 3 до 76 лет, сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
"Среди заболевших один медик. Это женщина с села Будераж, которая работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной", - добавил чиновник.
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По словам Коваля, первый случай также зафиксировали в Демидовском районе: "Это 66-летняя женщина, которая находилась некоторое время в Ужгороде. Сейчас она госпитализирована в Дубенскую ЦГБ", - уточнил председатель ОГА.
От начала вспышки в Ровенской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 762 человека. 18 пациентов умерли от осложнений COVID-19, тогда как еще 85 выздоровели и выписались из медучреждений.
Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
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