На Ривненщине подтвердили почти 20 новых случаев COVID-19, самому младшему больному – 9 лет
22:44, 13 мая 2020Страна
35 0
Всего в области зарегистрировано 1 063 случая заражения коронавирусом.
На Ривненщине уже более тысячи случаев коронавируса / фото УНИАН
По состоянию на вечер 13 мая в Ривненской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.
Читайте такжеЗеленский назвал главные условия для изменения этапов смягчения карантина
По его словам, возраст больных – от 9 до 81 лет.
Всего на Ривненнщине зарегистрировано 1 063 случая заражения коронавирусом. Из них – 230 медработников и 79 детей.
От начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 24 человека, вылечились - 24 пациента.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 мая в Украине зафиксировано 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 402 новых случая.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter