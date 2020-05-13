На Ривненщине подтвердили почти 20 новых случаев COVID-19, самому младшему больному – 9 лет

Всего в области зарегистрировано 1 063 случая заражения коронавирусом.

По состоянию на вечер 13 мая в Ривненской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

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По его словам, возраст больных – от 9 до 81 лет.

Всего на Ривненнщине зарегистрировано 1 063 случая заражения коронавирусом. Из них – 230 медработников и 79 детей.

От начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 24 человека, вылечились - 24 пациента.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 мая в Украине зафиксировано 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 402 новых случая.