На Ривненщине зафиксировали 31 новый случай COVID-19, всего в области – 396 зараженных

Больше всего новых инфицированных выявили в городе Ривне.

В Ровенской области подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

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По его словам, болезнь COVID-19 обнаружили у 14 жителей из города Ривне, 12 из Ривненского района, по одному из Дубровицкого района и пгт Млинов, двое из Сарн, один из Корецкого района.

В целом возраст инфицированных от 19 до 77 лет.

Таким образом, на Ривненщине зарегистрировано 396 случаев заболевания COVID-19. Из них 11 смертельных, 29 пациентов выздоровели.

Коваль также добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре еще находится 62 образца.

Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли более 183 тысяч человек. В то же время вылечились от недуга более 710 тысяч человек.