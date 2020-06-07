На Львовщине могут запустить пулинг-тестирование на коронавирус

Количество больных COVID-19 во Львовской области ежедневно увеличивается. Также образовалась очередь на ПЦР-тестирование.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел срочное совещание во Львовской облгосадминистрации, касающееся урегулирования эпидемической ситуации во Львовской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Согласно его информации, во время совещания Шмыгаль подчеркнул, что по статистике последних дней Львовская область стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет.

"Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР-тестирование", - добавил председатель ОГА.

Он отметил, что для того, чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано.

"По словам премьер-министра, президент также держит ситуацию в регионе на своем личном контроле. Я, как председатель ЛОГА, ознакомил главу правительства с актуальной информацией течения борьбы с COVID-19 и наиболее острыми вопросами, которые появились в регионе", - сообщил Козицкий.

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Он добавил, что увеличение числа больных заставляет принимать непопулярные решения.

"Мы совместно с областным советом приложили максимум усилий, чтобы обеспечить наши медицинские учреждения всеми необходимыми средствами и материалами, поэтому в этом сегменте ситуация не вызывает беспокойства", - заверил председатель ОГА.

Кроме того, он добавил, что достаточно остро в последнее время встал вопрос внутриобластных перевозок, ведь экономика требует возобновления транспортного сообщения.

"Однако мы понимаем, что уровень заболеваемости будет падать только при соблюдении карантина самими жителями области", - отметил Козицкий.

Он сообщил, что по результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процесс тестирования.

Как сообщал УНИАН, Львовская область до 12 июня не будет ослаблять карантинные ограничения.

По данным Минздрава, с начала пандемии во Львовской области зарегистрировано 1 тыс. 988 случаев COVID-19.

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