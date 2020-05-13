На Киевщине уже подтверждено 1049 случаев COVID-19, за сутки - 26 новых

За все время пандемии выздоровели 179 жителей области, умерших - 24.

В Киевской области по состоянию на утро 13 мая подтверждено 1049 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 26 новых больных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра Минздрава Украины.

«В Киевской области по состоянию на 10:00 13 мая 2020 года официально подтверждено 1049 случаев заболевания коронавирусом, из них в 93 детей и 170 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 26 новых случаев», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из них на стационарном лечении находится 190 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 859 человек.

В целом, за все время пандемии выздоровели 179 жителей области, умерли - 24.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 тыс. 277 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 71 сообщение о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5 тыс. 345 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 402 новые случаи.

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