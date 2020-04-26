На Харьковщине зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице
В Харьковской областной психиатрической больницы №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в Facebook.
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По его словам, выявленные случаи в психбольнице составляют половину количества новых заражений в области. За минувшие сутки на Харьковщине зафиксировано 22 новых случаев болезни COVID-19.
Кучер также добавил, что 75 человек с подтвержденным COVID-19 сейчас госпитализированы, 55 находятся в самоизоляции. Среди госпитализированных – 1 человек находится в реанимации на кислородной маске.
Кроме того, 105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, 24 – на самоизоляции.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтверждены 8 617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные, 840 пациентов выздоровели.
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