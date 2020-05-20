На Буковине заполнено 56% коек, выделенных для больных COVID-19
00:44, 20 мая 2020Страна
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Однако инфекционные отделения в некоторых медицинских учреждениях заполнен на 100%.
REUTERS
В больницах Черновицкой области заполнено 56% коек, выделенных для больных коронавирусом.
Однако инфекционные отделения в некоторых медицинских учреждениях заполнены на 100%. Это, в частности, областная клиническая больница, Глыбоцкая и Сторожинецкая ЦРБ, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.
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Председатель Черновицкой ОГА посетил Глыбоцкую центральную районную больницу.
Здесь лечат более 80 пациентов с пневмониями, поэтому нагрузка на медиков чрезвычайно велика, они истощены. Врачам в Глыбоцкой помогают ученые БГМУ.
Как сообщал ранее УНИАН, в Ривненской центральной городской больнице коронавирусом заразились 33 медицинских работника.
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