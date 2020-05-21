На Буковине за сутки выявили почти полсотни новых случаев коронавируса
В Черновицкой области коронавирусом заразились еще 46 человек. Таким образом по состоянию на 20 мая общее количество зараженных COVID-19 на Буковине составляет 2 842 человека.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
По данным главы области, смогли вылечиться еще 18 буковинцев. Они дважды получили отрицательный результат теста на наличие коронавируса в организме.
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"20 мая областной лабораторный центр исследовал 584 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили еще в 46 буковинцев", - сказал Сергей Осачук.
Кроме того, чиновник пояснил, что суточные показатели новых случаев коронавируса COVID-19 не позволяют начать второй этап ослабление карантина в Черновицкой области.
"Переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока что рано", - подытожил глава Черновицкой ОГА.
Как сообщал ранее УНИАН, на Волыни в психиатрической больнице произошла повторная вспышка коронавирусной инфекции: заболели 23 человека, из которых 7 медиков.
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