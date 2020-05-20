На Буковине за сутки почти сотню людей госпитализировали с COVID-19

От осложнений COVID-19 скончались еще трое пациентов.

Во вторник, 19 мая, в Черновицкой области COVID-19 подтвердили в еще 54 человека.

В течение суток лабораторный центр исследовал 376 новых образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"За прошедшие трое суток госпитализированы 81 человек. Я считаю, что это много", - отметил чиновник, добавив, что, в течение этого периода от осложнений COVID-19 умерли восемь буковинцев.

В то же время глава ОГА подчеркнул, что есть "динамика выздоровления". Так, в течение трех суток излечились еще 119 пациентов.

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По данным Черновицкой ОГА, на Буковине зафиксировали еще 5 летальных случаев: у трех пациентов подтвердили COVID-19.

В городской больнице скончался 43-летний черновчанин с подтвержденным коронавирусом, который имел пневмонию, а также болел раком легких. Не смогла побороть COVID-19 и 62-летняя пациентка с Кицманского района, которая имела тяжелую пневмонию, а также болела сахарным диабетом и кардиосклероз.

Еще одну жертву осложнений новой инфекции зафиксировали в областной больнице, где скончался 58-летний пациент, который имел хроническую болезнь почек и находился на гемодиализе. Отмечается, что он болел на стенокардию, кардиосклероз, пневмонии и коронавирус.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 796 человек. Из них 113 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как минимум 682 - выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщал ранее УНИАН, в больницах Черновицкой области заполнено 56% коек, выделенных для больных коронавирусом.

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