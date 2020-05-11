На Буковине от коронавируса умер депутат сельсовета

Мужчина имел хронические болезни, течение которых ухудшило заболевание COVID-19.

В Черновицкой области от коронавируса умер житель села Товтры, депутат местного сельсовета Михаил Кицан.

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Как сообщается в Facebook Заставнинской РГА, мужчине было 62 года. Он имел хронические болезни, течение которых ухудшило заболевание COVID-19.

Председатель райгосадминистрации Дмитрий Козарийчук выразил соболезнования семье покойного.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

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