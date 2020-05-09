"Не отступает": на Буковине трое погибших от COVID-19 и почти сотня новых заражений

Также сообщается, что от COVID-19 выздоровели еще 19 буковинцев.

В пятницу, 8 мая, в Черновицкой области сообщили о 82 случаях COVID-19. В частности, 35 пациентов являются жителями Черновцов.

В течение суток от осложнений новой коронавирусной инфекции скончались еще трое буковинцев, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить о результатах лабораторного центра с нашего поля битвы с этой коронавирусной инфекцией, которая, к большому сожалению, еще не отступает, и уже наперед вам говорю, что-то не очень быстро собирается от нас уходить", - отметил чиновник.

В течение суток, по словам Осачука, лабораторный центр на Буковине исследовал 376 новых образцов.

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Также сообщается, что от COVID-19 выздоровели еще 19 буковинцев. "Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - добавил глава облгосадминистрации.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 179 человек. Из них 74 пациента умерли от осложнений COVID-19, тогда как еще 317 - выздоровели и выписались из больниц.

Как сообщал ранее УНИАН, в среду в области сообщили о сразу пяти новых летальных случаев от коронавируса.

На Буковине среди инфицированных коронавирусом есть 330 медицинских работников. Четверо из них умерли от осложнений заболевания.