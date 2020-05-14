Количество инфицированных коронавирусом в Черновицкой области превысило 2500 человек

Кроме того, 36 человек, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели 13 мая.

В среду на Буковине обнаружили 72 случая заражения коронавирусом. Всего в области подтвердили 2516 случаев инфицирования.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, передает УП.

"На Буковине сегодня, 13 мая, официально подтверждено еще 72 случая заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек", - сказал Осадчук.

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Кроме того, 36 человек выздоровели в этот день. Результаты тестирования дважды показали отрицательный результат.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновицкой области на коронавирус заразилось месячное дитя.

По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровел.

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