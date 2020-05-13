На Буковине коронавирусом заразился месячный новорожденный
В Черновицкой области коронавирусом заразился месячный новорожденный.
Малыш стал одним из 48 инфицированных за минувшие сутки в области. Старшему буковинцу, который заболел, 78 лет, говорится в сообщении Черновицкой ОГА.
Читайте такжеВ Черновицкой области частично продлили действие карантина
Как уточнили в облгосадминистрации, среди выявленных случаев, всего:
- в Черновцах - 10,
- в Сторожинецком районе - 14
- в Заставновском районе - 2
- в Глыбоцком районе - 13
- в Кицманском районе - 6
- в Герцаивском районе - 2
- в Новоселицком районе - 1
Кроме того, с пневмониями зафиксировали 13 человек, еще пятерых обнаружили как контактных и в 30 подозревают коронавирус.
Вместе с тем, за прошедшие сутки в области от последствий коронавируса шесть человек умерли. Они имели тяжелые формы пневмонии.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая - 2 444 человека, из них 429 человек выздоровели.
Как сообщал ранее УНИАН, сегодня в Черновцах разрешили работу парикмахерских, салонов красоты, ремонтных мастерских и стоматологических клиник
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире