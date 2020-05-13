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На Буковине коронавирусом заразился месячный новорожденный

17:39, 13 мая 2020
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Иллюстрация REUTERS

Малыш стал одним из 48 инфицированных за минувшие сутки в области. Старшему буковинцу, который заболел, 78 лет, говорится в сообщении Черновицкой ОГА.

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Как уточнили в облгосадминистрации, среди выявленных случаев, всего:

  • в Черновцах - 10,
  • в Сторожинецком районе - 14
  • в Заставновском районе - 2
  • в Глыбоцком районе - 13
  • в Кицманском районе - 6
  • в Герцаивском районе - 2
  • в Новоселицком районе - 1

Кроме того, с пневмониями зафиксировали 13 человек, еще пятерых обнаружили как контактных и в 30 подозревают коронавирус.

Вместе с тем, за прошедшие сутки в области от последствий коронавируса шесть человек умерли. Они имели тяжелые формы пневмонии.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая - 2 444 человека, из них 429 человек выздоровели.

Как сообщал ранее УНИАН, сегодня в Черновцах разрешили работу парикмахерских, салонов красоты, ремонтных мастерских и стоматологических клиник

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