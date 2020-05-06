На Буковине более 300 медика заразились COVID-19: четверо погибли

На Буковине новым типом коронавируса заразились 1 985 человек.

Во вторник, 5 мая, в Черновицкой области сообщили о 37 случаях COVID-19.

В течение суток лабораторный центр исследовал 392 новые образцы, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"42 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 217 человек", - отметил чиновник, добавив, что "в больницах области по состоянию на 5 мая находится 571 человек".

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Всего с начала вспышки коронавируса на Буковине, там заразились 1 985 человек. Из них 57 пациентов умерли от осложнений COVID-19, тогда как еще 217 - выздоровели и выписались из больниц. Среди инфицированных - 330 медицинских работников.

Кроме того, по данным директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, новая болезнь на Буковине унесла жизни четырех врачей.

"Все умершие - это младший медицинский персонал. Трое из них не являются контактными лицами, то есть они заразились не на рабочем месте. Еще по одному умершему медработнику проводится эпидемиологическое расследование", - сказал Черный.

Как сообщал ранее УНИАН, в черновицких больницах закончились места для больных коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Алексей Каспрук. По его словам, эта ситуация для города стала беспрецедентной.

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