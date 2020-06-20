На Буковине 57 новых случаев заражения COVID-19

Также от новой коронавирусной инфекции выздоровели еще 64 пациента.

Вечером пятницы, 19 июня, в Черновицкой области наличие нового типа коронавируса COVID-19 подтвердили в еще 57 человек.

"Лабораторный центр обработал 514 образцов", - сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

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Также от новой коронавирусной инфекции выздоровели еще 64 пациента.

В то же время по данным Черновицкой ОГА от 19 июня, COVID-19 унес жизнь 83-летней женщины с Кицманского района. Она имела ряд сопутствующих заболеваний, включая гипертонию, ишемию, кардиосклероз и сахарный диабет.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 4 268 человек. Среди них 171 пациент умер от осложнений заболевания, тогда как 1 534 - выздоровели.

Как сообщал ранее УНИАН, за предыдущие сутки в Украине 921 человек заболел коронавирусом.

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