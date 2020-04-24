Эксперт объяснил, можно ли "подцепить" коронавирус во время купания в море
Приближается лето, и многих украинцев волнует вопрос, можно ли планировать отпуск, а также не опасно ли купаться в море в связи с пандемией коронавируса.
Заразиться коронавирусом во время купания в море невозможно. Об этом в комментарии Styler рассказал ведущий эксперт по биотехнологии Юрий Леонов.
Читайте такжеГде распространения коронавируса значительно выше, чем в церкви: врач дала ответ (видео)
По его словам, 98% инфекционных болезней, которые могут представлять опасность для человека при купании в море или реке — это бактериальные или паразитарные заболевания.
При этом эксперт отмечает, что купание в море более безопасное из-за его солености и содержания йода.
"Вирусы, которые могут присутствовать в такой воде (коксаки, ротавирусы) передаются фекально-оральным путем. Они опасны в бассейнах, стоячих водоемах, реках и озерах. В море они появляются, как правило, при нарушениях работы канализации", - подчеркнул Леонов.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:30 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавирус: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире