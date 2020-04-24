Эксперт объяснил, можно ли "подцепить" коронавирус во время купания в море

Эксперт отмечает, что купание в море более безопасное из-за его солености и содержания йода.

Приближается лето, и многих украинцев волнует вопрос, можно ли планировать отпуск, а также не опасно ли купаться в море в связи с пандемией коронавируса.

Заразиться коронавирусом во время купания в море невозможно. Об этом в комментарии Styler рассказал ведущий эксперт по биотехнологии Юрий Леонов.

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По его словам, 98% инфекционных болезней, которые могут представлять опасность для человека при купании в море или реке — это бактериальные или паразитарные заболевания.

При этом эксперт отмечает, что купание в море более безопасное из-за его солености и содержания йода.

"Вирусы, которые могут присутствовать в такой воде (коксаки, ротавирусы) передаются фекально-оральным путем. Они опасны в бассейнах, стоячих водоемах, реках и озерах. В море они появляются, как правило, при нарушениях работы канализации", - подчеркнул Леонов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:30 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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