Коронавирус в Украине: инфекционист сообщила об опасной тенденции среди молодежи (видео)

Голубовская говорит, что в инфекционных отделениях наблюдается дефицит коек.

В Украине растет число случаев тяжелого течения коронавирусной болезни, в том числе это касается молодежи.

Об этом заявила инфекционист, представитель Медсовета Минздрава Ольга Голубовская, передает ТСН.

"В инфекционных отделениях уже давно наблюдается дефицит коек. Сейчас открыты другие отделения для больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе хирургического и офтальмологического профилей... Статистика, которая объявляется, соответствует действительности. Мы это видим в клиниках. Увеличивается количество пациентов, и увеличивается количество случаев тяжелых форм. К сожалению, увеличивается количество тяжелых форм среди молодежи", - рассказала инфекционист.

По ее словам, врачи надеялись на легкое течение болезни летом, но этого не случилось.

"Сейчас мы видим, что этот рост - вторая волна - началась раньше, чем прогнозировалось. Этот вирус постоянно преподносит новые сюрпризы. И сейчас ежедневно нарастает напряженность систем здравоохранения... Закрываются другие стационары, и люди ограниченные к доступу другой профильной помощи", - отметила Голубовская.

Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 207 - летальные. 51 078 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 20 августа подтвердили COVID-19. За сутки 637 пациентов выздоровели.

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Автор: Юрий Годован