В Украине продолжает увеличиваться количество людей в больницах с диагностированным COVID-19, за минувшие сутки было госпитализировано более 1,6 тыс. пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мобильные госпитали для больных COVID-19 будут развернуты в Киеве, Одессе и Краматорске, правительство выделило на это 118 млн гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«У нас за прошедшие сутки, кроме того, что снова почти 12 тысяч больных с подтвержденным COVID-19, у нас 1 тыс. 610 госпитализированных. У нас продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем новые различные варианты для того, чтобы увеличить количество коек и чтобы всем пациентам, которые будут нуждаться в помощи, была предоставлена такая помощь», - заявил он.

Министр напомнил, что вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей - всего было выделено 118 млн гривен.

«Они (мобильные госпитали - УНИАН) будут обустроены в Киеве, в Одессе и Краматорске. Мы выбрали эти три локации для обустройства мобильных госпиталей», - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 17 ноября зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров