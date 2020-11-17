Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мобильные госпитали для больных COVID-19 будут развернуты в Киеве, Одессе и Краматорске, правительство выделило на это 118 млн гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
Читайте такжеВ 10 областях Украины заполненность больниц пациентами с коронавирусом составляет более 70%
«У нас за прошедшие сутки, кроме того, что снова почти 12 тысяч больных с подтвержденным COVID-19, у нас 1 тыс. 610 госпитализированных. У нас продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем новые различные варианты для того, чтобы увеличить количество коек и чтобы всем пациентам, которые будут нуждаться в помощи, была предоставлена такая помощь», - заявил он.
Министр напомнил, что вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей - всего было выделено 118 млн гривен.
«Они (мобильные госпитали - УНИАН) будут обустроены в Киеве, в Одессе и Краматорске. Мы выбрали эти три локации для обустройства мобильных госпиталей», - добавил Степанов.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 17 ноября зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус в Украине: госпитализация инфицированных COVID-19
- Больные на колясках: СМИ показали, как медикам Харькова приходится лечить инфицированных (видео)
- Степанов назвал условие для наступления коллапса медицинской системы в Украине
- Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавирус - Немчинов
- Во Львове в больнице открыли новую COVID-зону (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram