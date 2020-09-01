Классические симптомы коронавирусной болезни у священнослужителя отсутствуют, температура в норме.

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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Об этом сам Драбинко сообщил в своем Facebook.

«Для предотвращения недоразумениям и кривотолкам, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил положительный результат», – указал он.

Драбинко отметил, что источник инфицирования, время и место - неизвестны. Сейчас он по предписанию врача находится на карантине до 15 сентября.

«Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми контактировал в последние дни прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу», - подытожил митрополит.

Коронавирус в ПЦУ

В июле сообщалось, что Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Расположенный в Киеве на Печерске, он объявил о закрытии на карантин в связи с выявлением случаев COVID-19.

Коронавирус в Украине - статистика на 1 сентября

За сутки в Украине обнаружили 2088 новых случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев, из них 2605 умерли (+48 человек за сутки), 57 802-выздоровели (+688 человек за сутки).

В Киеве всего зарегистрировали 13 546 инфицированных с начала пандемии.

17 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина.

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Автор: Дмитрий Захаров