Минздрав запустил онлайн-платформу с информацией о лечении коронавируса

Веб-сайт предназначен информировать граждан и врачей о препаратах, которые используются при лечении коронавирусной болезни.

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