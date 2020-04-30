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Минздрав запустил онлайн-платформу с информацией о лечении коронавируса

15:56, 30 апреля 2020
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Минздрав запустил онлайн-платформу с информацией о лечении коронавируса / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

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«В Украине заработала онлайн-платформа информации о применении лекарств при COVID-19», - сказано в сообщении.

Веб-сайт предназначен информировать граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения предлагают ввести электронную регистрацию лекарственных средств.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

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