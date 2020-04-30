Минздрав запустил онлайн-платформу с информацией о лечении коронавируса
Министерство здравоохранения Украины запустило онлайн-платформу covid19.dec.gov.ua с информацией о применении лекарств при заболевании COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
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«В Украине заработала онлайн-платформа информации о применении лекарств при COVID-19», - сказано в сообщении.
Веб-сайт предназначен информировать граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.
Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения предлагают ввести электронную регистрацию лекарственных средств.
По состоянию на утро 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.
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