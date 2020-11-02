По словам главного санврача, временные госпитали должны разворачиваться в приспособленных помещениях.

Министерство здравоохранения готовится разворачивать мобильный госпиталь во Дворце спорта в Киеве.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

"Да, уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, временные госпитали должны развертываться в приспособленных помещениях - с отоплением, вентиляцией и санитарно-техническими условиями.

"То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - отметил Ляшко.

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При этом он добавил, что сейчас на такие большие площади нет дополнительного оборудования и коек, но самая большая проблема - с медицинским персоналом.

"На этот конкретный момент – нет. Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, есть табели оснастки; мы знаем, сколько оборудования есть на рынке, как его купить и поставить. Вопрос не столько в оборудовании, сколько в обеспечении медицинским персоналом. С увеличением количества медицинских коек проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами", - отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине: новости

По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране выросло до 402 194.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 507 человек, 9 человек умерли. Выздоровели в столице за сутки 12 человек, а всего коронавирус преодолели 12 тыс. 924 жителя Киева.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают сценарий, по которому в Украине может быть по 20 тысяч больных в сутки. По его словам, в Минздраве будут делать все возможное, чтобы алгоритмы санитарной сортировки не нужно было утверждать и публиковать.

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Автор: Александр Топчий